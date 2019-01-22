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Пробежавший 39 км в Якутии итальянец дал советы москвичам 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянский полицейский Паоло Вентурини, пробежавший в Якутии более 39 километров при температуре -52°С, рассказал москвичам, как пережить морозы, передает РИА "Новости".
Он отметил, что необходимо защищаться от ветра, который значительно усиливает ощущение холода, и добавил, что лучшим материалом для сохранения тепла является шерсть из овцы породы меринос.
Вентурини категорически не советовал употреблять алкоголь, чтобы согреться.
"Он разгоняет кровь, поэтому употребление алкоголя может иметь место, только когда ты приходишь с мороза в помещение. В обратном случае учащение сердцебиения, вызванное спиртным, на улице приведет к еще большей потере тепла. Поэтому с этим связано так много смертей", — говорит спортсмен.
По его словам, из напитков на холоде помогут теплые, но не горячие напитки, например, чай.
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Общество , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
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