Соловьев рассказал Трюхану, как Украина «получила пулю в зад»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале «Россия 1» опроверг слова украинского Вадима Трюхана о якобы предпринимаемых Россией попытках «прорыва» на Украину

Соловьев напомнил Трюхану, что регулярной армии России на украинской территории нет, ведь в противном случае она бы уже стояла «на границе с Польшей ». « Иловайск Дебальцево . Вы были разбиты. Это поражения украинской армии, когда ей жители Донбасса надавали по башке. Украинская армия бежала, побросав свою технику, а депутат украинской Рады получает пулю в зад», — приводит слова Соловьева «Экономика сегодня».

«Я посмотрел бы на вас, если бы вы были в коридоре огненном со всех сторон», — ответил Трюхан.

«Чтобы получить пулю в задницу, надо бежать от», — парировал ведущий.

Соловьев также напомнил, как украинские военнослужащие бежали на российскую территорию от огня донецких ополченцев. «Вы сдались. Мы вас вылечили и накормили. А если бы вы воевали с нами, они были бы военнопленными, и их бы судил военный трибунал», — подчеркнул телеведущий.

По словам Соловьева, присутствие регулярных войск в Донбассе не было зафиксировано за почти пять лет конфликта ни генеральным штабом ВСУ, ни наблюдателями ОБСЕ , что в очередной раз подтверждает ложность утверждений Киева о «российской агрессии».

Трюхан заявил, что в пользу этого якобы говорит наличие у ополченцев российского оружия, но ведущий напомнил, что и у ВСУ «до сих пор все российское».

Ранее Соловьев прокомментировал допрос украинских военнослужащих, задержанных после провокации в районе Керченского пролива.