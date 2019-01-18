РПЦ освятит все океаны в Крещенскую ночь

Духовенство Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) освятит воды четырех океанов планеты в крещенскую ночь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на русских священников, которые служат в других странах.

По их словам, таким образом они последуют традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления.

Ожидается, что Северный Ледовитый океан будет освящен в поселке Тикси (Якутия), на берегу Моря Лаптевых, Атлантический — общиной русского прихода в Рейкьявике (Исландия) и настоятелем местного прихода священником Тимофеем Золотуским, Индийский — в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть община РПЦ. Тихий океан — на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

19 января православные христиане вспоминают Крещение Христа в реке Иордан. Они верят, что в ночь на праздник вода во всех водоемах земли становится святой.