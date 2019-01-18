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В Совете Федерации предложили создавать в регионах «домашние» детские сады и ясли 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В верхней палате парламента предлагают создавать в регионах РФ детские сады и ясельные группы на дому. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Я очень надеюсь, что мы сможем развивать формы организации такого рода «домашних» детских садов и ясельных групп для того, чтобы избавить от необходимости строительства яслей, которые потом будут пустовать. Безусловно, надо применять разные формы для того, чтобы молодым мамам помогать», — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что на сегодняшний день приняты программы, способствующие более быстрому выходу на работу из декретного отпуска.
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Общество , Совет Федерации
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