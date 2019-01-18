Rambler Group обновляет Живой Журнал

Rambler Group произведет масштабное обновление крупнейшей блог-платформы livejournal.com. Сервис получит новое технологическое ядро, будет запущено новое мобильное приложение, также будут расширены возможности пользователей по продвижению и монетизации блогов. Изменения начнут реализовываться уже в 1 квартале 2019 года и приведут к росту аудитории «Живого Журнала», позволят быстро внедрять новый функционал и ускорят дальнейшее развитие проекта.

Наталия Арефьева, руководитель проекта LiveJournal:

«Модернизация сделает «Живой Журнал» более удобным и привлекательным как для авторов, так и для читателей. Авторы блогов получат больше возможностей для привлечения трафика на свои страницы, а, следовательно, для монетизации создаваемого ими контента. Читатели смогут получить большее количество интересного именно им контента и удобный доступ к нему за счет простой сквозной навигации по темам. Мы ожидаем, что изменения приведут к росту трафика в сервисной части проекта на 10-15% в течение 2019 года.

Одно из ключевых нововведений — категоризация контента, в основе которой лежит собственная система интеллектуального анализа текстов на базе машинного обучения. Это позволит объединить материалы, относящиеся к одной теме, в одну категорию в рейтинге постов и редакционном разделе, внедрить простую сквозную навигацию по темам во всем сервисе, а также оперативно дополнять категории свежим контентом в реальном времени. Также реализация этой технологии позволит запустить систему персональных рекомендаций для пользователей.

В течение года будут расширяться возможности для продвижения блогов и привлечения в них трафика. Блогерам, которые не входят в число топовых, попадание постов в категории позволит быстрее найти свою аудиторию, а популярные авторы смогут значительно нарастить трафик в своих блогах, что укрепит их позиции как лидеров мнений и расширит возможности для монетизации блога через партнерства с брендами. Также в «Живом журнале» появится возможность продвигать свой контент в промо-блоках на других площадках холдинга Rambler Group.

Для поддержки начинающих авторов в 2019 году будет запущена система грантов. В течение года специальная комиссия «Живого Журнала» будет регулярно выбирать из поданных заявок самые перспективные проекты (блоги и сообщества) как по интересным тематикам, так и с привязкой к регионам. Выбранным авторам будет предоставлена возможность льготного размещения записей в промо-сервисах LiveJournal.com в запрошенном в заявке объеме.

В 2019 году особое внимание команда «Живого журнала» уделит разработке нового мобильного приложения, так как в 2018 доля «мобильных» пользователей LiveJournal.com достигла половины. Оно будет удобным как для читателей, так и для авторов, но особенно учитывались потребности тех, кто создает контент. Функциональность приложения позволит просто и быстро создавать контент любого типа: тексты, картинки, видео. В обновленной версии также будет возможность читать свою ленту, просматривать тематические вертикали и общаться со своей аудиторией.

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«Живой Журнал» — крупнейшая блог-платформа в России и одна из крупнейших в мире. Ежемесячная аудитория «Живого журнала» превышает 48 млн человек. Основными плюсами сервиса являются: широкий бесплатный набор инструментов для создания, ведения и кастомизации блога; возможности продвижения создаваемого контента среди аудитории сервиса; возможность монетизировать блог; лояльная аудитория и авторский контент. Сервис был запущен в 1999 году.