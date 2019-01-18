Сотрудниц компании заставили ползти по улице 

Жители китайского города Цзаочжуан сняли странное видео: в разгар рабочего дня девушки в офисных костюмах проползли по улице. Во главе группы шёл мужчина и нёс флаг Китая, ещё один мужчина снимал шествие. Позднее выяснилось, что таким образом руководитель косметической компании наказал сотрудниц за невыполнение плана по продажам. Заставив их ползти по улицам, он намеревался мотивировать их и предполагал, что девушки будут работать лучше. Вмешавшаяся полиция потребовала от руководителя прекратить наказание, напомнив, что по китайским законам начальству запрещено применять к работникам телесные наказания.