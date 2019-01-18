Бойцам Росгвардии в Чечне скормили гнилую картошку

Военные следователи возбудили уголовное дело против заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева, подозреваемого в приемке 30 тонн гнилого картофеля. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает РБК.

Расследование ведет 505-й отдел Главного военного следственного управления СКР по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, 2 июля 2018 года, занимая должность начальника тыла бригады, полковник Кондратьев превысил свои полномочия, отдав «незаконный устный приказ» подчиненным офицерам 356-го отдельного батальона материального обеспечения о приемке на склад 30 тонн картофеля «с поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью». Из постановления о возбуждении уголовного дела, имеющегося у РБК , офицер достоверно знал, что привезенный картофель не соответствует требованиям ГОСТа. При этом по условиям госконтракта такой товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

Картофель был поставлен компанией «Мясокомбинат "Дружба народов"»для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии.

Как было установлено во время доследственной проверки, в результате приказа Кондратьева сгнили 19 тонн картофеля, закупленного по цене 42 рубля за килограмм, что причинило государству ущерб в 800 тысяч рублей. Следствие считает, что полковник действовал «умышленно, явно выходя за пределы полномочий, из иной личной заинтересованности».

В пресс-службе Росгвардии РБК пояснили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки, которая выявила нарушения в действиях Кондратьева. После возбуждения уголовного дела офицер был отстранен от службы.

«Дружба народов» стала единственным поставщиком продуктов для Росгвардии в декабре 2017 года. В конце 2018 года правительство выпустило распоряжение, закрепившее за компанией этот статус еще на 2019–2020 годы.

По данным издания, контракты Росгвардии с «Дружбой народов» проверяют Главная военная прокуратура и ФАС . Этому сотрудничеству посвятил свое расследование оппозиционер Алексей Навальный , который рассказал о завышенных ценах на продукты, закупаемые для Росгвардии,