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Стала известна судьба летчика Су-34
Стала известна судьба летчика Су-34

Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: © Минздрав РФ
Младенца, спасённого из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, перевели из отделения реанимации в обычную палату. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Уже в палате, уже не в реанимации», — цитирует главу Минздрава ТАСС.
По её словам, мать с малышом комфортно устроены.
Ранее сообщалось, что врачам удалось спасти ногу ребёнка, которая была серьёзно обморожена.
11-месячный Иван Фокин провёл под завалами более 30 часов.
31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.
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Общество , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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