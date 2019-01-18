Младенца, спасённого из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, перевели из отделения реанимации в обычную палату. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
По её словам, мать с малышом комфортно устроены.
Ранее сообщалось, что врачам удалось спасти ногу ребёнка, которая была серьёзно обморожена.
11-месячный Иван Фокин провёл под завалами более 30 часов.
31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.