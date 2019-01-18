Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Младенца, спасённого из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске , перевели из отделения реанимации в обычную палату. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Уже в палате, уже не в реанимации», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По её словам, мать с малышом комфортно устроены.

Ранее сообщалось, что врачам удалось спасти ногу ребёнка, которая была серьёзно обморожена.

11-месячный Иван Фокин провёл под завалами более 30 часов.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.