Абсурдные правила гей-клуба взбесили фотографов

Австралийский гей-клуб Poof Doof разослал фотографам строгий список правил, после публикации которого в Facebook заведение подверглось атаке в социальных сетях. По условиям ночного гей-клуба, в здании разрешено фотографировать только «мальчиков».

Список запрещенных для фотографирования людей включал в себя «мальчиков с плохой кожей», «тощих мальчиков в бордовых рубашках и брюках чинос», «грязных мальчиков» и «инди мальчиков» (одевающихся в этом стиле). Последних администрация заведения разрешала снимать в том случае если они «потрясающе выглядят или эпически стильные».

Разъяренные пользователи принялись делиться своими впечатлениями от свода правил под постом. Один из комментаторов заявил, что это абсолютно недопустимо. Другие отметили эгоцентризм людей, написавших эти правила.

Администрация Poof Doof подтвердила подлинность поста и принесла публичные извинения. Но поток негативных комментариев в адрес авторов перечня правил для фотографов гей-заведения не остановился.