Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителю маршрутки, в которой ехал мэр Саратова, объявили выговор 

РИА Новости 30 минут назад
Водителю маршрутки, который во время поездки главы Саратова Михаила Исаева с окраины города на работу проявил грубость, его работодателям объявлен выговор, сообщила пресс-служба мэрии.
Исаев на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города 9 января добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг. Также глава города 10, 11, 14 и 17 января ездил на общественном транспорте, инспектируя его работу на маршрутах из отдаленных микрорайонов. В частности, в четверг он проехал из поселка Агафоновка на окраине города на маршрутке №58 и остался недоволен грубостью водителя, а также отвратительным техническим и санитарным состоянием салона.
По данным мэрии, после требования Исаева принять срочные меры в четверг проведена внеплановая проверка всех микроавтобусов на маршруте №58, в ходе которой "выявлены нарушения и недостатки".
"Сегодня составлены соответствующие претензии по их устранению и переданы перевозчику ООО "Икар-Авто". Завтра будет проведена повторная проверка на предмет выполнения наших предписаний. Помимо этого, руководством ООО "Икар-Авто" была проведена служебная проверка, и в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Исаев во время утренней поездки также остался недоволен качеством очистки улицы Клочкова, где проходит маршрут №58.
"Сегодня в ночь планируется уборка и расширение улицы Клочкова, там будет работать семь единиц техники. Расчистка остановочного павильона конечной маршрута 58 также будет проведена сегодня", — отмечается в сообщении.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии1
Общество , Видео , Политика , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева разразилась гневной отповедью7
Умерла путешественница баба Лена48
Резкий выпад Порошенко и другие события дня19
Рыбке и Лесли снова грозит тюрьма68
Ефременкова обвинили в изнасиловании13
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение