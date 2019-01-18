Водителю маршрутки, в которой ехал мэр Саратова, объявили выговор

Водителю маршрутки, который во время поездки главы Саратова Михаила Исаева с окраины города на работу проявил грубость, его работодателям объявлен выговор, сообщила пресс-служба мэрии.

Исаев на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города 9 января добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг. Также глава города 10, 11, 14 и 17 января ездил на общественном транспорте, инспектируя его работу на маршрутах из отдаленных микрорайонов. В частности, в четверг он проехал из поселка Агафоновка на окраине города на маршрутке №58 и остался недоволен грубостью водителя, а также отвратительным техническим и санитарным состоянием салона.

По данным мэрии, после требования Исаева принять срочные меры в четверг проведена внеплановая проверка всех микроавтобусов на маршруте №58, в ходе которой "выявлены нарушения и недостатки".

"Сегодня составлены соответствующие претензии по их устранению и переданы перевозчику ООО "Икар-Авто". Завтра будет проведена повторная проверка на предмет выполнения наших предписаний. Помимо этого, руководством ООО "Икар-Авто" была проведена служебная проверка, и в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Исаев во время утренней поездки также остался недоволен качеством очистки улицы Клочкова, где проходит маршрут №58.