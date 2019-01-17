Названа стоимость подаренного Путину щенка

«Это наша местная порода, и она не стоит очень дорого, потому что их много. Люди держат их в малых населенных пунктах», — сказал Йованович.

По его словам, стоимость такого щенка за границей будет гораздо выше. Например, в Чехии и Венгрии шарпланинские овчарки стоят в районе 1000 евро.

Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев сообщил, что для России это редкая порода. В нашей стране живут не более 200 особей шарпланинской овчарки.

Напомним, 17 января президент Сербии Александр Вучич подарил российскому президенту Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Порода названа в честь горного массива Шар-Планин на юге Косово и Метохии. Там эти собаки используются в качестве пастухов, охраняя стада овец от волков и медведей.

Взрослые шарпланинские овчарки весят до 40 кг, отличаются бесстрашием и устойчивостью к холоду.