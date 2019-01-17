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Названа стоимость подаренного Путину щенка 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подаренный президенту России щенок шарпланинской овчарки стоит в Сербии и Македонии около 300 евро. Об этом рассказал РИА «Новости» доктор ветеринарии, судья международного класса из Кинологического союза Сербии Неманья Йованович.
«Это наша местная порода, и она не стоит очень дорого, потому что их много. Люди держат их в малых населенных пунктах», — сказал Йованович.
По его словам, стоимость такого щенка за границей будет гораздо выше. Например, в Чехии и Венгрии шарпланинские овчарки стоят в районе 1000 евро.
Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев сообщил, что для России это редкая порода. В нашей стране живут не более 200 особей шарпланинской овчарки.
Напомним, 17 января президент Сербии Александр Вучич подарил российскому президенту Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
Порода названа в честь горного массива Шар-Планин на юге Косово и Метохии. Там эти собаки используются в качестве пастухов, охраняя стада овец от волков и медведей.
Взрослые шарпланинские овчарки весят до 40 кг, отличаются бесстрашием и устойчивостью к холоду.
Комментарии
Общество , Неманья Йованович , Владимир Путин , РИА Новости , Македония , Сербия
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