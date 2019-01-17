Симоньян призвала Facebook объяснить, из-за чего он закрыл аккаунты Sputnik

Ранее глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер сообщил, что 364 страницы в Facebook были удалены якобы в связи с причастностью к координированной деятельности "в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы".

Помимо этого, компания также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram в связи с тем, что владельцы аккаунтов якобы выдавали себя за украинцев, распространяя новости из Украины. Согласно заявлению компании, эти аккаунты также связаны с Россией.

"Facebook сам признал в своем собственном заявлении, что никаких претензий, собственно, к контенту этих страниц нет вообще, никакие правила Facebook или вообще правила нормальной жизни мы не нарушали. Какие правила мы нарушили, какие к нам претензии — мы не можем разобраться уже целый день", — рассказала она.

По ее словам, аккаунты закрыли из-за того, что они имели отношение к Sputnik или были аккаунтами журналистов Sputnik. Симоньян отметила, что все это напоминает цензуру.