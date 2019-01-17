Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что будет счастлива, если Facebook объяснит, в чем же "провинился" Sputnik.
Ранее глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер сообщил, что 364 страницы в Facebook были удалены якобы в связи с причастностью к координированной деятельности "в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы".
Помимо этого, компания также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram в связи с тем, что владельцы аккаунтов якобы выдавали себя за украинцев, распространяя новости из Украины. Согласно заявлению компании, эти аккаунты также связаны с Россией.
"Facebook сам признал в своем собственном заявлении, что никаких претензий, собственно, к контенту этих страниц нет вообще, никакие правила Facebook или вообще правила нормальной жизни мы не нарушали. Какие правила мы нарушили, какие к нам претензии — мы не можем разобраться уже целый день", — рассказала она.
По ее словам, аккаунты закрыли из-за того, что они имели отношение к Sputnik или были аккаунтами журналистов Sputnik. Симоньян отметила, что все это напоминает цензуру.
"Если это не цензура, если мы будем продолжать верить, что Facebook — это такое вот некое либеральное медиа и площадка для того, чтобы делиться либеральными идеями, ну мы, наверное просто очень плохо информированы или просто дураки", — резюмировала она.