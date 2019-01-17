На Украине объяснили, как Собчак появилась в Киеве

По словам помощника председателя ГПСУ Олега Слободяна, оснований для непропуска Собчак на границе не было.

«В отношении этой гражданки не было никаких поручений от других правоохранительных органов. Оснований для непропуска ее не было. Поэтому она пересекла границу», — сказал он «Украинской правде».

По его словам, у пограничной службы не было информации о посещении Ксенией Собчак полуострова Крым после того, как Россия объявила его своей территорией.

В марте 2018 года телеведущая была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». По мнению авторов сайта, Собчак сознательно нарушала законы Украины во время поездки в Крым в 2014 году, оправдывала присоединение полуострова к России и «манипулировала общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

В четверг Ксения Собчак опубликовала в соцсетях фотографии из Киева. По ее словам, она приехала к подруге.