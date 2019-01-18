Железная дорога к Крымскому мосту получила первый километр

Аркадий Ротенберг. Строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему на крымском и таманском берегах идет синхронно. Оно будет закончено в срок, сказал глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж"

"Нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. ", — сообщил он инфоцентру "Крымский мост".

На строительстве задействовано более 6500 инженеров и рабочих, более 500 единиц техники. Железнодорожная часть моста после завершения работ будет передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога".

В конце 2018 года сообщалось, что опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Палы установили на самых массивных опорах, расположенных по обеим сторонам судоходного Керчь-Еникальского канала.