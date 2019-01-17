Территории поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород объединили в Одинцовский городской округ Подмосковья, соответствующий закон Мособлдума приняла в трех чтениях, заявил на заседании председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
"Закон принят в целом", — сказал Брынцалов после голосования.
Как пояснил журналистам глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов, благодаря объединению значительно будут сокращены расходы на чиновников, по предварительным оценкам, эта сумма может составить 300 миллионов рублей в год.
"У нас появляется единый орган местного самоуправления, и жителям в любой точке наших территорий не нужно будет думать, куда обращаться — в сельскую администрацию, в городскую или районную", — добавил Иванов.
Он уточнил, что теперь у объединенных территорий будет единый консолидированный бюджет.
"Та асимметричность в развитии, которая присутствует на территории Одинцовского района, тех денежных средств, которых сильно не хватает для развития города Звенигорода, мы сможем правильно и эффективно сбалансировать (бюджет)", — пояснил Иванов.