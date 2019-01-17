Новый городской округ появился на территории Подмосковья

Игорь Брынцалов. Территории поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород объединили в Одинцовский городской округ Подмосковья , соответствующий закон Мособлдума приняла в трех чтениях, заявил на заседании председатель Московской областной Думы

"Закон принят в целом", — сказал Брынцалов после голосования.

Как пояснил журналистам глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов , благодаря объединению значительно будут сокращены расходы на чиновников, по предварительным оценкам, эта сумма может составить 300 миллионов рублей в год.

"У нас появляется единый орган местного самоуправления, и жителям в любой точке наших территорий не нужно будет думать, куда обращаться — в сельскую администрацию, в городскую или районную", — добавил Иванов.

Он уточнил, что теперь у объединенных территорий будет единый консолидированный бюджет.