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Чеки из магазина оказались опасными для здоровья 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В составе термобумаги, которая используется для печати кассовых чеков, присутствует опасный для человека химикат бисфенол А (BPA) — аналог женского гормона эстрогена, передает Genetic Engineering & Biotechnology News со ссылкой на испанских исследователей из Гранадского университета.
Специалисты связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета 2 типа, преждевременных родов. Кстати, бисфенол А является ключевым компонентом пластмасс и эпоксидных смол — ими покрывают внутреннюю часть емкостей для пищевых продуктов и напитков.
Исследователи проанализировали чеки из общепита и магазинов трех стран — Бразилии и Испании (где более 90% чеков содержали бисфенол-А), а также Франции. Здесь более скромный показатель — 50% образцов были с BPA.
Отличить термобумагу от обычной — просто. Первая быстро чернеет, находясь вблизи источника тепла. Чтобы максимально обезопасить себя, специалисты рекомендуют избавляться от чеков, и уж точно не складировать их дома, не давать детям и держать подальше от продуктов.
— Безусловно, чеки не должны "контактировать" с едой — тем более с мясом или рыбой, когда вы распаковываете покупки. Кроме того, не следует мять чеки, прежде чем вы их выбросите в мусорную корзину, писать на них заметки, хранить в автомобиле, сумке и других местах, — пояснил ведущий автор исследования профессор Николас Олеа.
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