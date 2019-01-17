Чеки из магазина оказались опасными для здоровья

В составе термобумаги, которая используется для печати кассовых чеков, присутствует опасный для человека химикат бисфенол А (BPA) — аналог женского гормона эстрогена, передает Genetic Engineering & Biotechnology News со ссылкой на испанских исследователей из Гранадского университета.

Специалисты связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета 2 типа, преждевременных родов. Кстати, бисфенол А является ключевым компонентом пластмасс и эпоксидных смол — ими покрывают внутреннюю часть емкостей для пищевых продуктов и напитков.

Исследователи проанализировали чеки из общепита и магазинов трех стран — Бразилии и Испании (где более 90% чеков содержали бисфенол-А), а также Франции. Здесь более скромный показатель — 50% образцов были с BPA.

Отличить термобумагу от обычной — просто. Первая быстро чернеет, находясь вблизи источника тепла. Чтобы максимально обезопасить себя, специалисты рекомендуют избавляться от чеков, и уж точно не складировать их дома, не давать детям и держать подальше от продуктов.