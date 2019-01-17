В рапорте Жукова рассказывается об уничтожении Варшавы

"Фашистские варвары уничтожили Варшаву , город мертв" — так маршал Георгий Жуков в 1945 году описал ситуацию в освобожденной от немцев столице Польши

Рапорт командующий войсками Первого Белорусского фронта Жуков написал Государственному комитету обороны во главе с Иосифом Сталиным. Рассекреченный документ, датированный 29 января 1945 года, впервые представлен в четверг на заседании рабочей группы Российского исторического общества, прошедшем в МИА "Россия сегодня"

"Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города", — говорится в документе.

Бросив на подавление восставших танки и артиллерию, немцы превратили столицу Польши в руины, констатировал военачальник.

"Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв", — говорится в документе.