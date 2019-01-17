Голубая вода полилась из кранов в жилом доме 

Жительница города Стерлитамак показала, как из кранов в квартире льётся не вода, а жидкость голубого цвета. По словам женщины, воды в доме временно отключили, а вечером после включения из кранов полилась та самая голубая жидкость. Другие жильцы дома отметили, что она похожа на незамерзайку и слегка пенится. Пока нет информации, поступает ли такая же вода в другие дома. Управляющая компания, которая обслуживает дом, уже ведёт проверку, но люди пока не уверены, что пользоваться странной водой безопасно. Пользователи Сети, посмотревшие ролик, посоветовали сдать воду в лабораторию для проверки. Нашлись также и шутники, сравнившие жидкость из-под крана с ликёром «Блю Кюрасао».