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За неуплату алиментов предложили отправлять в армию 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исключить возможность отсрочки от службы в армии для неплательщиков алиментов на детей. Документ опубликован в базе данных Госдумы, передает ТАСС.
Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов напомнил, что в настоящее время отсрочка от призыва предоставляется отцам двоих и более детей, и в текст закона сформулирован таким образом, что граждане, уже не состоящие в браке и уклоняющиеся от уплаты алиментов, также могут рассчитывать на отсрочку от призыва на военную службу.
«Очевидно, что законодатель (…) подразумевает граждан, находящихся в браке и принимающих участие в материальном обеспечении своей семьи, либо граждан, не находящихся в браке, но добросовестно исполняющих финансовые обязательства перед своими детьми», — пояснил Красов.
Красов предлагает изменить формулировку, прописав в законодательстве, что «отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим двух и более детей, за исключением граждан, уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств».
Комментарии
Общество , Андрей Красов , Госдума , ИТАР-ТАСС
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