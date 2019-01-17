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В российском городе из крана полился «Блю Кюрасао» 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Жительница города Стерлитамак республики Башкирия пожаловалась на голубую воду из крана в доме. Об этом сообщает региональный портал Ufa1.ru, прикрепив в качестве свидетельства видеозапись.
«Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мы случайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода», — рассказала Татьяна Кононова.
Она добавила, что не смогла выяснить, столкнулись ли ее соседи с такой же ситуацией.
Управляющая компания, обслуживающая дом, заявила, что уже выясняет причину произошедшего. В Стерлитамакском водоканале отметили, что жалоба поступила пока из одной квартиры и что также необходимо определить подлинность кадров.
Комментаторы посмеялись над ситуацией и сравнили голубую воду с бесплатной «незамерзайкой» и ликером «Блю Кюрасао», известными ярко-голубыми цветами жидкостей. Жительнице также посоветовали отнести пробы воды на анализ в лабораторию и подать в суд.
В марте сообщалось, что жители Невского района Санкт-Петербурга жаловались на запах бензина от горячей воды в своих квартирах. По мнению жителей, причина заключалась в том, что при ремонте были использованы старые трубы.
В декабре в водопроводе Забайкалья обнаружили мышьяк, после чего в районе ввели режим ЧС. Происхождение яда объяснили близостью месторождений золота.
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Комментарии
Общество , Видео , Татьяна Кононова , Башкортостан , Стерлитамак
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