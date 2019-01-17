«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»

В начале января самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос заявил, что разводится с женой после 25 лет брака. Их история похожа на сказку: они поженились через полгода знакомства, вместе стояли у истоков Amazon и считались образцовой парой. Об остававшейся в тени боевой подруге Джеффа — в материале «Ленты.ру»

48-летняя Маккензи Безос в ближайшее время может стать самой богатой женщиной на планете. Она не модель, не предпринимательница, не актриса и не певица, она писательница. В 1993 году ей повезло выйти замуж за любимого человека, который вскоре стал основателем одной из самых успешных компаний в мире. При этом Маккензи Безос — пожалуй, последний человек, которого можно назвать охотницей за богатым мужем.

С первого смеха

Она родилась и выросла в Сан-Франциско , штат Калифорния, в семье специалиста по финансовому планированию и домохозяйки. Маккензи росла застенчивой девочкой, больше всего на свете ей нравилось сидеть в своей комнате и читать или придумывать истории. В шесть лет она написала свой первый роман «Книжный червяк», который был уничтожен во время наводнения. Родители всегда поддерживали ее литературные таланты и верили, что их ребенок сможет стать писательницей. Смышленой девушке удалось поступить в престижный Принстонский университет . Она выбрала именно это учебное заведение во многом из-за того, что курс по творческому письму в нем вела лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. Прославленная писательница называла девушку одной из самых талантливых своих учениц.

После выпуска Маккензи мечтала только о писательстве, но для этого ей нужны были деньги. За несколько лет она успела поработать официанткой, посудомойкой, кладовщиком, библиотекарем, клерком, бухгалтером, няней и продавцом одежды. После она уяснила, что ей нужно что-то получше и, посоветовавшись с отцом, в 23 года отправила резюме в инвестиционную компанию D. E. Shaw & Co.

Собеседование проводил вице-президент компании 30-летний Джефф Безос. Ему понравилось резюме, к тому же, кандидатка закончила тот же университет, что и он. Волею случая Маккензи оказалась в соседнем кабинете с ним. И постоянно слышала «знаменитый смех Джеффа, в который невозможно было не влюбиться». Так и произошло, и девушка не стала ждать первого шага от начальника, а сама смело позвала его на обед. Через три месяца они обручились, а еще спустя три месяца сыграли свадьбу.

«Я считаю, что моя жена находчива, умна, сообразительна и красива, а еще мне повезло увидеть ее резюме до встречи с ней, так что я еще и точно знал, какие у нее были оценки», — шутил он. Он признавался, что всегда хотел найти изобретательную жену. «Такую, чтобы она смогла меня вытащить из тюрьмы в стране третьего мира», — иронично описывал он свои желания.

Надежный тыл

Джефф доверял жене все и вскоре раскрыл свою главную бизнес-идею — создание магазина, в который не надо будет ходить, а будет достаточно лишь сделать пару кликов мышью, и вожделенная вещь приедет к порогу дома. И хотя у самой Маккензи не было предпринимательской жилки, она услышала страсть в голосе супруга и поддержала его. Именно она подсказала Джеффу, что можно начать с торговли книгами. На следующий год они бросили стабильную работу с хорошей зарплатой и свою уютную квартиру и уехали через всю страну в Сиэтл, штат Вашингтон. Маккензи была за рулем, пока ее супруг на заднем сидении продумывал концепцию будущего магазина и вел бесконечные расчеты. По приезде они арендовали скромный дом с одной спальней.

Маккензи стала одной из первых сотрудниц компании. Она взяла на себя бухгалтерию, на время забыв о мечте детства — стать писательницей. Женщина помогла мужу заключить первые серьезные сделки, а когда курьеров не хватало, даже сама иногда развозила заказы. «В первые годы существования компании ее голос был очень важен», — писал в своей книге «The Everything Store. Джефф Безос и эра Amazon» журналист Брэд Стоун.

Через некоторое время у пары появились дети, и Маккензи целиком взяла на себя быт и заботу о них. В 2013 году в одном из своих немногих интервью она признавалась, что о писательских амбициях ей пришлось забыть на долгие годы: у них с Джеффом родились трое сыновей, позже они удочерили девочку из Китая. Сейчас всем детям от 13 до 18 лет, прессе неизвестны даже их имена. Пара очень серьезно подходила к воспитанию детей: родители экспериментировали с ними на кухне, построили домашний инкубатор для куриных яиц, записали на уроки китайского, наняли учителя математики по сингапурской программе. Все это организовывала преимущественно Маккензи, не признающая помощь нянь. Джефф тоже старался принимать участие в воспитании детей, например, брал их собой в поездки на подводной лодке в поисках упавших в океан частей ракет.

Семья мечты

Только в 2005 году, когда дети немного подросли, Маккензи наконец закончила десятилетнюю работу над романом «Испытание Лютера Олбрайта». Чтобы поработать в тишине и одиночестве, она вставала около 4:30 утра и шла с ноутбуком в ванную. Также ей удавалось писать книгу днем, после того, как она отвозила супруга на работу, а детей в школу. Годы труда полностью окупились — в 2006 году она получила Американскую книжную премию и восторженные отзывы критиков. Книга, к слову, печаталась не в издательстве Amazon.

Первым читателем двух романов Маккензи стал ее супруг. Он был готов отложить рабочие дела для того, чтобы дотошно и вдумчиво вычитать произведения, а позже забросать автора правками. Во время написания второго романа «Ловушки» Маккензи специально не давала читать мужу книгу, пока ее не допишет, чтобы у нее была мотивация писать быстрее. «Чем быстрее я закончу писать, тем быстрее я смогу поделиться с ним моим романом и поговорить о героинях, занимавших столько места в моей голове. Я так переживала за них, что могла расплакаться, пока ехала забирать детей из школы», — рассказывала она.

По словам друга семьи Дэнни Хиллиса, Джефф очень ценил свою жену и все, что она делает для него и семьи. Ему нравилось баловать супругу. Иногда он звонил ей из командировок и спрашивал, какие у нее размеры одежды. Когда Маккензи интересовалась, зачем ему это, он отвечал: «не твое дело» и бросал трубку. Джефф уверял журналистов, что это вызывало у жены непременный восторг и советовал всем мужчинам перенять его прием. В конце каждого дня строгий глава одной из самых успешных компаний в мире и один из самых богатых людей на свете приходил домой и… мыл посуду. «Я почти уверен, что она считает, что это самое сексуальное из того, что я делаю», — признавался он.

Чтобы проводить побольше времени с женой и детьми, Джефф никогда не назначал на раннее утро важных встреч. Ему нравилось просыпаться без будильника, неспешно выпить кофе, почитать газету и позавтракать вместе с домочадцами. Маккензи признавалась, что они с мужем идеально дополняют друг друга. Например, она могла подолгу работать в одиночестве, но ненавидела коктейльные вечеринки. Джефф же спокойно переносил десятки новых знакомств и столько же коротких разговоров ни о чем.

«Ему нравятся новые люди. Он очень общительный», — говорила она о муже.

Хиллис говорил, что Безосы «настолько нормальная и сплоченная семья, что это даже немного ненормально».

Соблазнительная соседка и развод

Однако к осени 2018 года идеальные отношения супругов дали трещину. Друзья шептались, что пара не живет вместе, а Джеффа стали все чаще замечать в обществе роскошной брюнетки — 49-летней бывшей телеведущей Лорен Санчес. По иронии судьбы он также познакомился с ней во время собеседования: женщина пилотирует вертолет и занимается видеосъемкой с воздуха, а бизнесмену как раз требовалась подобная съемка для его аэрокосмической компании Blue Origin. Папарацци замечали их вместе уже с октября — вскоре после того, как Джефф отметил 25-ю годовщину брака с супругой.

В январе Джефф, уже не стесняясь, появился со спутницей, недавно расставшейся со своим мужем, на церемонии вручения наград «Золотой глобус». Во время семейной поездки Безосов Джефф виделся с ней в том же отеле, в котором жила его семья. Их семьи знакомы не один год, ряд источников заявляет, что Маккензи прекрасно знала об их романе.

Джефф утверждает, несмотря на развод, он и его жена останутся близкими друзьями и партнерами по бизнесу. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга — и мы благодарны за каждый год, который провели в браке», — написал предприниматель. По его словам, если бы они тогда знали, что через 25 лет расстанутся, они бы все равно решили вступить в брак, так хорошо им было вместе.

О финансовой стороне развода известно не так много, однако есть сведения, что у пары не было брачного контракта. А это значит, что по законам штата Вашингтон, все совместно нажитое имущество должно быть поделено между супругами поровну. Таким образом, в результате развода Маккензи может получить 69 миллиардов долларов. Ряд медиа начали задаваться вопросами, сможет ли Маккензи «посеять хаос» в Amazon, если ей достанется половина акций мужа. Сама супруга, которая вскоре может стать самой богатой женщиной на планете, хранит молчание.