Пенсионеров защитят от «чёрных» риэлторов

Для нотариусов хотят ввести новую обязанность — удостоверять все сделки по купле-продаже недвижимости, которые совершают одинокие пенсионеры и инвалиды.

Павла Крашенинникова. Соответствующая норма прописана в законопроекте, который 17 января планируют рассмотреть члены Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы думского Комитета по госстроительству

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с замруководителя фракции Ярославом Ниловым , отметив, что необходимость поправок к законодательство обусловлена объективно присущими пожилым интеллектуальными и волевыми особенностями: «обмануть их проще, чем любого другого человека». Одинокие пенсионеры и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией населения, которые из-за недостаточной информированности, излишней доверчивости и невозможности посоветоваться с близким человеком часто оказываются потерпевшими не только от недобросовестных, но и от преступных действий так называемых «чёрных» риэлторов. Часто они скупают доли, а потом начинают выживать других собственников.

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.

«С начала 2017 года все сделки с долями недвижимости уже оформляются только через нотариуса. Кроме того, установлена обязательность нотариального удостоверения сделок по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным, несовершеннолетним или ограниченно дееспособным гражданам», — напомнил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он назвала инициативу нужной и уточнил, что в идеале нужно сделать так, чтобы все сделки физлиц с недвижимостью удостоверялись в нотариальном прядке. «Да, для этого должны быть невысокие тарифы, но это уже следующий вопрос», — сказал депутат.