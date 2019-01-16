Умер народный артист России Ильгам Шакиров

Народный артист России Татарстана , певец Ильгам Шакиров скончался в среду на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Тукая.

"Татарская музыкальная общественность понесла невосполнимую утрату. 16 января на 84-м году жизни ушел из жизни выдающийся представитель татарской музыкальной культуры, посвятивший всю свою жизнь пропаганде татарского национального музыкального искусства, легендарный певец, чье имя известно по всему миру, на песнях которого воспитывалось несколько поколений зрителей… Шакиров Ильгам Гильмутдинович", — говорится в сообщении филармонии в соцсети "ВКонтакте".

Шакиров был удостоен звания народного артиста РФ и Татарстана и являлся лауреатом Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая.