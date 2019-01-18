Предложение продавать табак и алкоголь в специальных магазинах нашло поддержку в Минздраве: это поможет снизить число спонтанных покупок среди россиян, считает главный нарколог ведомства Евгений Брюн.
«Мы уже давно об этом говорили и много лет обращались в Госдуму, собирали подписи граждан, чтобы инициировать подобный законопроект. Так что мы можем только приветствовать, что наши усилия совместно с депутатами Госдумы осуществляются», — сказал он RT.
Брюн пояснил, что подобную стратегию избрали Скандинавские страны, «в своё время вымиравшие от алкоголизма». Предложенный законопроект внесёт свою лепту в оздоровление нации, уверен нарколог.
18 января депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий продажу спиртного и табака в специализированных магазинах, куда пускать будут только совершеннолетних.
В разговоре с «Парламентской газетой» депутат пояснил, что предложенные им меры могут быть реализованы и в супермаркетах, где могут быть организованы отделы с изолированным входом.