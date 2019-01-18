В Минздраве поддержали предложение убрать алкоголь из обычных магазинов

Предложение продавать табак и алкоголь в специальных магазинах нашло поддержку в Минздраве : это поможет снизить число спонтанных покупок среди россиян, считает главный нарколог ведомства Евгений Брюн

«Мы уже давно об этом говорили и много лет обращались в Госдуму, собирали подписи граждан, чтобы инициировать подобный законопроект. Так что мы можем только приветствовать, что наши усилия совместно с депутатами Госдумы осуществляются», — сказал он RT.

Брюн пояснил, что подобную стратегию избрали Скандинавские страны, «в своё время вымиравшие от алкоголизма». Предложенный законопроект внесёт свою лепту в оздоровление нации, уверен нарколог.

18 января депутат Госдумы Андрей Свинцов ЛДПР ) внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий продажу спиртного и табака в специализированных магазинах, куда пускать будут только совершеннолетних.