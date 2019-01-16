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В Хакасии уволили замминистра, возмутившуюся огромными премиями чиновников 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Республике Хакасия уволили чиновницу Галину Спиридонову, которая возмутилась начислением премий высокопоставленным лицам региона, выданных недавно избранным губернатором Валентином Коноваловым (КПРФ), сообщают СМИ.
Заместитель министра финансов республики Галина Спиридонова узнала о том, что деньги на премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств» и решила обговорить это с министром финансов Ириной Войновой, передает «Агентство информационных сообщений».
После выяснения отношений Войнова пожаловалась на Спиридонову первому заместителю Коновалова Андрею Асочакову, передает издание со ссылкой на источники.
По тем же данным, Асочаков, узнав о возмущении Спиридоновой, порвал на куски распоряжение о ее назначении министром экономического развития, после чего Спиридонова была вовсе уволена.
15 января СМИ сообщили, что Коновалов выдал премии на сотни тысяч рублей высшим чиновникам региона «за счет экономии по фонду оплаты труда» бюджетников Хакасии.
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Комментарии1
Общество , КПРФ , Республика Хакасия
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