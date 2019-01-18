Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У православных христиан наступил Крещенский сочельник 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Православные христиане в пятницу встретили Крещенский сочельник, всегда приходящийся на канун праздника Богоявления — Крещения Господня. Во всех храмах за богослужениями в этот день, как и на само Крещение, традиционно совершили чин великого освящения воды.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а вечером будет служить всенощное бдение в Елоховском Богоявленском соборе.
Крещенский сочельник, или "навечерие Богоявления", готовит верующих к одному из 12-ти главных церковных праздников и является днем строгого поста. На Руси в этот день традиционно готовили и ели "сочиво" — пищу из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемую рисом. Отсюда и название "сочельник" (или "сочевник").
В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно учению Церкви, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Говоря об освящении воды на Крещение, патриарх Кирилл отмечает, что во время этого церковного чина освящается "физическое естество, физическая природа", и верующие должны "с благоговением почерпать святую воду" — в это время они "прикасаются к иному миробытию, к иной, Божественной реальности". "Через пришествие в мир Спасителя перед нами открылась дверь в Божие царство, в общение с самим Богом. И в знак этого общения, в знак этой сопричастности рода человеческого Богу, через явление Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа, нам даруется великое таинство освящения воды", — сказал патриарх в одной из своих проповедей.
Вечером и в ночь на Богоявление также существует традиция купаний в прорубях ("иорданях"), куда верующие троекратно погружаются с молитвой. По данным МЧС России, в этом году по всей стране планируется открыть более 4300 оборудованных мест для купания, порядок и безопасность будут обеспечивать более 11 тысяч сотрудников спасательного ведомства. Для верующих развернут почти 3 тысячи пунктов обогрева.
В преддверии праздника член комиссии по миссионерству при Епархиальном совете Москвы, иеромонах Димитрий (Першин) призвал исключить употребление алкоголя во время крещенских купаний и в день празднования Крещения, чтобы "не превращать это радостное событие, схождение со Христом в воды иорданские, в очередную пьянку, дебош и безобразие". Священнослужитель напомнил верующим, что в центре празднования Богоявления должны быть не купания, а внутренний настрой, богослужение и молитва.
"Наше погружение в эти воды не будет иметь никакого смысла и никакой пользы, если мы предварительно не обратимся к себе, не изменим свою жизнь, не научимся любить, прощать, терпеть, не раскаемся в своих грехах, не соединимся с Христом в причастии, молитве, богослужении", — сказал Першин.
В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, и дни между Рождеством и Крещением стали называться "святками" — святыми днями.
Последние новости
"Не для Росгвардии": Собчак опубликовала новое видео из Киева Рыбка отчаянно сопротивлялась при задержании в Шереметьево (видео) "Бог не любит "контрольных закупок": какая вода на Крещение святая
Комментарии
Общество , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о провокациях Москвы126
Названа предварительная версия столкновения Су-3478
«Украина получила пулю в зад»121
Германия сделала объявление по Керченскому проливу135
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками23
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
01:49
Найден второй летчик разбившегося Су-34
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение