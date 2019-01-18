У православных христиан наступил Крещенский сочельник

Православные христиане в пятницу встретили Крещенский сочельник, всегда приходящийся на канун праздника Богоявления — Крещения Господня. Во всех храмах за богослужениями в этот день, как и на само Крещение, традиционно совершили чин великого освящения воды.

Крещенский сочельник, или "навечерие Богоявления", готовит верующих к одному из 12-ти главных церковных праздников и является днем строгого поста. На Руси в этот день традиционно готовили и ели "сочиво" — пищу из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемую рисом. Отсюда и название "сочельник" (или "сочевник").

В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно учению Церкви, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Говоря об освящении воды на Крещение, патриарх Кирилл отмечает, что во время этого церковного чина освящается "физическое естество, физическая природа", и верующие должны "с благоговением почерпать святую воду" — в это время они "прикасаются к иному миробытию, к иной, Божественной реальности". "Через пришествие в мир Спасителя перед нами открылась дверь в Божие царство, в общение с самим Богом. И в знак этого общения, в знак этой сопричастности рода человеческого Богу, через явление Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа, нам даруется великое таинство освящения воды", — сказал патриарх в одной из своих проповедей.

Вечером и в ночь на Богоявление также существует традиция купаний в прорубях ("иорданях"), куда верующие троекратно погружаются с молитвой. По данным МЧС России, в этом году по всей стране планируется открыть более 4300 оборудованных мест для купания, порядок и безопасность будут обеспечивать более 11 тысяч сотрудников спасательного ведомства. Для верующих развернут почти 3 тысячи пунктов обогрева.

В преддверии праздника член комиссии по миссионерству при Епархиальном совете Москвы, иеромонах Димитрий (Першин) призвал исключить употребление алкоголя во время крещенских купаний и в день празднования Крещения, чтобы "не превращать это радостное событие, схождение со Христом в воды иорданские, в очередную пьянку, дебош и безобразие". Священнослужитель напомнил верующим, что в центре празднования Богоявления должны быть не купания, а внутренний настрой, богослужение и молитва.

"Наше погружение в эти воды не будет иметь никакого смысла и никакой пользы, если мы предварительно не обратимся к себе, не изменим свою жизнь, не научимся любить, прощать, терпеть, не раскаемся в своих грехах, не соединимся с Христом в причастии, молитве, богослужении", — сказал Першин.

В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, и дни между Рождеством и Крещением стали называться "святками" — святыми днями.