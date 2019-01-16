Топилин призвал снизить показатели смертности

Для достижения естественного прироста населения в первую очередь нужно значительно снизить абсолютное количество смертей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин , комментируя альтернативные версии подходов к решению проблем демографии и здравоохранения, представленные на Гайдаровском форуме.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что эксперты Гайдаровского форума, который проходит в Москве, в своих докладах раскритиковали нынешние направления социальной политики, нацеленные на выполнение майского указа президента — и представили альтернативные версии подходов к решению проблем демографии и здравоохранения. Так, главным фокусом внимания правительства, по их мнению, должно стать снижение смертности, а не повышение рождаемости. Для этого необходимо оптимизировать работу здравоохранения. Также они отметили, что необходимо вводить лекарственное страхование и совершенствовать модель управления здравоохранением за счет конкуренции разных подходов в разных субъектах РФ в рамках пилотных проектов — с тем чтобы затем распространить самый эффективный подход на всю страну.

"И я здесь всегда придерживался такой точки зрения, уже давно это мнение абсолютно подавляющего числа экспертов, что все-таки дополнительными материальными мерами мы можем увеличивать суммарный коэффициент рождаемости, у нас есть для этого все возможности, но абсолютное количество рождений, как ни печально, будет снижаться. Поэтому если мы хотим достичь естественного прироста, нам нужно абсолютное количество смертей снизить достаточно серьезным образом", — цитируют в пресс-службе ведомства слова Топилина.

Он подчеркнул, что сейчас Минтруд совместно с министерством здравоохранения пытается найти дополнительные резервы. Со своей стороны ведомство видит эти резервы "в создании специальных программ сохранения здоровья на производстве".

"Здесь мы можем добиться большого количества сохраненных жизней", — сказал министр.