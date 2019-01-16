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Пензенских чиновников вместо съезда с губернатором отправили убирать снег 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отменил запланированный на среду приезд муниципальных руководителей на съезд "Совета муниципальных образований области" из-за сильного снегопада, чтобы чиновники руководили на местах работами по расчистке райцентров от снега.
"Утром отменил съезд "Совета муниципальных образований области", запланированный на сегодня на вторую половину дня. Погодные условия плохие. Главы администраций и сельсоветов должны быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега", — написал Белозерцев в среду в своем микроблоге Twitter.
Он отметил, что к полудню в регионе снегопад усилился.
"Дороги, тротуары и дворы заваливает снегом. Все службы региона задействованы. Сейчас дал указание управлению государственной жилищной инспекции области активнее составлять протоколы на организации, которые недобросовестно исполняют обязанности по расчистке своих территорий", — добавил глава региона.
По данным регионального главка МЧС, в среду в регионе облачная погода с умеренными и сильными осадками в виде снега и ветром с порывами до 15 метров в секунду. В четверг в регионе также ожидается снегопад и слабая метель.
Ассоциация "Совет муниципальных образований Пензенской области" объединяет 325 муниципальных образований области в целях организации взаимодействия и защиты общих интересов муниципалитетов и координации их деятельности по решению задач социально-экономического развития, повышения жизненного уровня населения, становления местного самоуправления в регионе.
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Общество , Иван Белозерцев , Пензенская Область
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