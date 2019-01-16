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Голодец: посещаемость театров в России ставит рекорды 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
В РФ наблюдается рост посетителей во всех учреждениях культуры. Об этом рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец на одной из экспертных дискуссий в рамках Гайдаровского форума.
Голодец считает, что это рост количества посетителей это уникальное явление, передаёт корреспондент News.ru. По предварительной оценке за 2018 год на выставки в нашей стране сходили около 140 млн раз.
«Театры у нас посетило 40 млн зрителей. Это небывалые цифры, такого уровня посещения не было даже в советское время, когда численность населения была значительно больше», — отметила вице-премьер.
Как ранее писал News.ru, суммарные сборы российских кинотеатров за 1 января составили 480 млн рублей. Это на 17% больше, чем аналогичный показатель прошлого года — 410 млн рублей.
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Общество , Другое , Ольга Голодец
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