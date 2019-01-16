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Пензенский губернатор пообещал закупить койки после скандала с кроватями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: страница "Подслушано в Кузнецке" во ВКонтакте
Резервные койки закупят во все больницы Пензенской области после скандала с размещением пациентов Кузнецкой межрайонной больницы на кроватях из деревянных щитов и стульев, сообщил в среду губернатор области Иван Белозерцев.
История с размещением пациентов Кузнецкой межрайонной больницы на кроватях, состоящих из деревянного щита, положенного на два стула, вызвала общественный резонанс после появления фото таких "коек" в сети. Главврач больницы Алексей Потапов ранее заявил РИА Новости, что в больнице установлено кроватей столько, сколько положено по нормативу, но после новогодних праздников произошел наплыв экстренно госпитализированных пациентов, из-за чего пришлось разворачивать такие дополнительные койки. Главврач заверил, что теперь больница закупит резервные койки.
"Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах", — написал Белозерцев в среду в своем микроблоге Twitter.
Ранее областной минздрав назвал недопустимой ситуацию с госпитализацией пациентов на "импровизированные" койки и заявил, что даст оценку действиям администрации больницы. По данному факту также начала проверку прокуратура.
Кузнецкая межрайонная больница обслуживает Кузнецкий, Неверкинский и Камешкирский районы Пензенской области.
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Общество , Алексей Потапов , Иван Белозерцев , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Пензенская Область
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