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У ветерана отобрали выданные по ошибке подарки 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной, пишет «Fonar.tv».
«Бабушка со слезами говорила, что ей было очень обидно, давно не поздравляли», — рассказала изданию ее правнучка.
Чиновники перепутали женщину с другой пенсионеркой. Зайдя в квартиру, они сразу же вручили ей пакет с подарком и букет цветов, а затем стали поздравлять с новым годом, но назвали чужое имя, о чем Новосельцева им сразу же и сообщила.
«Они забрали пакет, извинились, но оставили ей букет и ушли совершенно в другой подъезд», — добавила родственница.
По словам собеседницы издания, в 2017 году ее прабабушку забыли поздравить с 95-летием. В прошлом году к ней также не приходили.
В подарочном пакете лежали одеяло или подушка и конфеты.
Правнучка рассказала о произошедшем в соцсетях, после чего Лидии Новосельцевой позвонили из администрации и пообещали прийти к ней на 97-летие.
10 января сообщалось, что бывший директор департамента капстроительства Севастополя Андрей Попов пойдет под суд за выдачу ветеранам непригодных для жилья квартир.
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Комментарии7
Общество , Андрей Попов , Белгородская Область
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