Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»

Бизнесу помогут "гильотиной"

Избыточные и неэффективные требования государства к бизнесу должны попасть на «регуляторную гильотину». Об этом, как сообщает «Коммерсант», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на Гайдаровском форуме. По его словам, «голов» лишатся, автоматически утратят силу, ныне обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены специальным образом. Глава правительства отметил, что морально и технологически устаревшие требования могут быть гильотинированы уже к февралю 2020 года.

Бедных россиян пересчитают

Достижение цели президентского майского указа по двукратному снижению уровня бедности к 2024 году может быть достигнуто в том числе за счет переосмысления подхода к ее оценке. Об этом, как сообщает РБК, на Гайдаровском форуме рассказала курирующая социальную политику вице-премьер Татьяна Голикова . По ее словам, ныне понятие бедности в России основано на стандарте прожиточного минимума, понятии, которое появилось как временное решение в начале 1990-х годов. Поэтому, считает Голикова, стандарт оценки бедности следовало бы усовершенствовать, для чего при Министерстве труда уже была создана рабочая группа.

«Ожидаем результаты в 2020 году», — отметила зампред правительства.

Тереза Мэй побила антирекорд

Палата общин Великобритании отвергла план премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза , сообщает ТАСС . Подготовка и согласование плана с ЕС заняли у правительства Мэй полтора года. Вчера его принятие поддержали 202 члена нижней палаты британского парламента, а не поддержали — 432. Такой разрыв при голосовании за инициативу премьер-министра в Палате общин стал антирекордом — никогда ранее он не был столь велик.

ЦБ приструнит серый импорт

Российским банкам следует лучше следить за финансированием серого импорта. Такую рекомендацию им дал Центробанк. Она была опубликована на сайте регулятора. В ЦБ полагают, что трансграничные переводы крупных сумм наличных без открытия счета, осуществляемые одними и теми же физическими лицами несколько раз в день через внутренние структурные подразделения банков в или вблизи крупных торговых мест, могут иметь целью оплату поставки в Россию товаров, то есть сокрытие осуществления физлицами предпринимательской деятельности и уклонение от валютного контроля. Уровень же внутреннего «противолегализационного» контроля в банках, по мнению ЦБ, недостаточен.

«Банк России рекомендует скорректировать процедуры контроля», — сказано в письме.

Водители и продавцы могут исчезнут

Первыми лишиться работы из-за роботов могут водители и продавцы. Такой прогноз в эфире канала «Культура» сделал глава представительства американского Университета Сингулярности в Москве Евгений Кузнецов . По его словам, «тренд» таков, что роботы вытесняют людей из профессий одновременно с «достаточно» узкой специализацией и «средним» уровнем квалификации.