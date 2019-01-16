Пожилая россиянка устроила заплыв подо льдом Байкала

Опасный для здоровья и жизни аттракцион устроила для себя пожилая россиянка Любовь Зозуленко. Уроженка Новосибирска проплыла десять метров подо льдом Байкала.

Температура воды едва превысила нулевую отметку: +0,5 градуса по Цельсию. Женщина-морж готовилась к экстремальному «спринту» три недели. Зимним плаванием 77-летняя спортсменка занимается 10 лет, сообщает « РЕН ТВ ».

По словам Любови Зозуленко, сложнее всего перебороть свой страх перед погружением. Подлёдный успех вдохновил сибирячку, и она готова снова нырнуть под лёд глубочайшего озера планеты.

Ранее News.ru сообщал о жителе РФ, пробежавшем марафон при температуре около 50 градусов по Цельсию ниже нуля. Уроженец Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел 38 километров за 3 часа 53 минуты и стал победителем состязаний.