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Пожилая россиянка устроила заплыв подо льдом Байкала 

News.ru 1 час назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Опасный для здоровья и жизни аттракцион устроила для себя пожилая россиянка Любовь Зозуленко. Уроженка Новосибирска проплыла десять метров подо льдом Байкала.
Температура воды едва превысила нулевую отметку: +0,5 градуса по Цельсию. Женщина-морж готовилась к экстремальному «спринту» три недели. Зимним плаванием 77-летняя спортсменка занимается 10 лет, сообщает «РЕН ТВ».
По словам Любови Зозуленко, сложнее всего перебороть свой страх перед погружением. Подлёдный успех вдохновил сибирячку, и она готова снова нырнуть под лёд глубочайшего озера планеты.
Ранее News.ru сообщал о жителе РФ, пробежавшем марафон при температуре около 50 градусов по Цельсию ниже нуля. Уроженец Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел 38 километров за 3 часа 53 минуты и стал победителем состязаний.
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