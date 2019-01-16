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Глава района Югры пообещал цветы женщинам, которые назовут детей его именем 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook пообещал подарить букеты цветов следующим десяти женщинам, которые назовут своих сыновей его именем.
Трубецкой, ссылаясь на данные районного загса, сообщил о самых популярных именах, выбираемых для детей местными жителями. Он посетовал, что его имя "пока не в тренде".
"Согласно отчету, упавшему сегодня на мой стол, тройкой лидеров в районе по популярности имен стали Иван, Амир и Матвей, среди девочек — София, Виктория, Анна. Эту ситуацию однозначно нужно менять! А потому первой десятке мамочек, назвавшей сыновей простым именем Андрей, лично от меня букет цветов", — написал глава муниципалитета.
Он также выделил уровень рождаемости в районе, который по итогам 2018 года в 4,6 раза превысил показатели смертности. Кроме того, количество заключенных браков на территории муниципального образования превысило число разводов на 29%, добавил Трубецкой.
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Общество , Ханты-Мансийский автономный округ
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