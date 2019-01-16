Глава района Югры пообещал цветы женщинам, которые назовут детей его именем

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook пообещал подарить букеты цветов следующим десяти женщинам, которые назовут своих сыновей его именем.

Трубецкой, ссылаясь на данные районного загса, сообщил о самых популярных именах, выбираемых для детей местными жителями. Он посетовал, что его имя "пока не в тренде".

"Согласно отчету, упавшему сегодня на мой стол, тройкой лидеров в районе по популярности имен стали Иван, Амир и Матвей, среди девочек — София, Виктория, Анна. Эту ситуацию однозначно нужно менять! А потому первой десятке мамочек, назвавшей сыновей простым именем Андрей, лично от меня букет цветов", — написал глава муниципалитета.

Он также выделил уровень рождаемости в районе, который по итогам 2018 года в 4,6 раза превысил показатели смертности. Кроме того, количество заключенных браков на территории муниципального образования превысило число разводов на 29%, добавил Трубецкой.