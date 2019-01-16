Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев выразил протест Москве
Киев выразил протест Москве

В МЧС рассказали, как уберечься от сосулек 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Спасатели рассказали, как следует себя вести, чтобы уберечься от падения сосульки, передаёт РИА Новости. Специалисты рекомендуют смотреть под ноги и внимательно слушать, что происходит вокруг.
Чтобы не пасть жертвой ледяной глыбы, сотрудники МЧС рекомендуют россиянам обходить стороной водостоки. Спасатели уверяют, что в большинстве случаев сосульки образуются над ними.
Также не лишним будет смотреть под ноги. На тротуарах образование толстого слоя наледи зачастую указывает на сосульки. Увидев лёд на пешеходной дорожке, стоит посмотреть нет ли на карнизе ближайшего дома.
В период оттепели, двигаясь по тротуару, не следует приближаться к зданиям. Впрочем, специалисты отмечают, что услышав подозрительный шум, нужно, не раздумывая, прижаться к стене ближайшего дома: козырек крыши послужит хорошей защитой от сходящего снега или падающей сосульки.
В МЧС напоминают, что, обнаружив потенциально опасное скопление льда на крыше здания, любой гражданин может обратиться в обслуживающую организацию. Сотрудники управляющей компании обязаны оперативно отреагировать на сообщение. При этом, очищая кровлю, работники должны соблюсти все необходимые меры безопасности, а именно установить запрещающие движение пешеходов знаки и ограждения.
Комментарии
Общество , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев выразил протест Москве100
Под Петербургом прогремел мощный взрыв126
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии1
Чиновник объявил режим ЧС ради удачной сделки
Зачинщица драк на ТВ застряла между Россией и Украиной29
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
01:13
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:14
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии
Политика
03:18
Решена судьба виновников керченского инцидента
Происшествия
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
03:40
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»
Общество
01:49
«Я человек, который официально „несет пургу“
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение