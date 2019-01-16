В МЧС рассказали, как уберечься от сосулек

Спасатели рассказали, как следует себя вести, чтобы уберечься от падения сосульки, передаёт РИА Новости . Специалисты рекомендуют смотреть под ноги и внимательно слушать, что происходит вокруг.

Чтобы не пасть жертвой ледяной глыбы, сотрудники МЧС рекомендуют россиянам обходить стороной водостоки. Спасатели уверяют, что в большинстве случаев сосульки образуются над ними.

Также не лишним будет смотреть под ноги. На тротуарах образование толстого слоя наледи зачастую указывает на сосульки. Увидев лёд на пешеходной дорожке, стоит посмотреть нет ли на карнизе ближайшего дома.

В период оттепели, двигаясь по тротуару, не следует приближаться к зданиям. Впрочем, специалисты отмечают, что услышав подозрительный шум, нужно, не раздумывая, прижаться к стене ближайшего дома: козырек крыши послужит хорошей защитой от сходящего снега или падающей сосульки.

В МЧС напоминают, что, обнаружив потенциально опасное скопление льда на крыше здания, любой гражданин может обратиться в обслуживающую организацию. Сотрудники управляющей компании обязаны оперативно отреагировать на сообщение. При этом, очищая кровлю, работники должны соблюсти все необходимые меры безопасности, а именно установить запрещающие движение пешеходов знаки и ограждения.