Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Камчатского края в пятницу распространило экстренное предупреждение о надвигающемся циклоне, который пробудет на территории региона с 20 по 22 января.

"Объявлено штормовое предупреждение в период с 20 по 22 января", — проинформировали в управлении.

Кроме того, в связи с непогодой региональный противолавинный центр предупреждает о вероятности схода лавин на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского районов, в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Быстринского, Соболевского и Усть-Камчатского районов, Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

17 января в Камчатский край пришел снежный циклон. В четверг и пятницу были отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского, задержаны авиарейсы в аэропорту, на некоторых дорогах отмечалась нулевая видимость.

Сейчас на Камчатке отмечается сильный снег. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском минус 5 градусов, ветра нет.