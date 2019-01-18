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Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Камчатского края в пятницу распространило экстренное предупреждение о надвигающемся циклоне, который пробудет на территории региона с 20 по 22 января.
"Объявлено штормовое предупреждение в период с 20 по 22 января", — проинформировали в управлении.
Кроме того, в связи с непогодой региональный противолавинный центр предупреждает о вероятности схода лавин на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского районов, в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Быстринского, Соболевского и Усть-Камчатского районов, Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
17 января в Камчатский край пришел снежный циклон. В четверг и пятницу были отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского, задержаны авиарейсы в аэропорту, на некоторых дорогах отмечалась нулевая видимость.
Сейчас на Камчатке отмечается сильный снег. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском минус 5 градусов, ветра нет.
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Общество , Погода , Камчатский Край
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