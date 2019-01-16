В Красноярске заменят таблички со «святым Гастрономом» 

В мэрии Красноярска обещали заменить таблички с ошибками, установленные на остановках города, передает РИА Новости.
На оплошность чиновников обратил внимание местный журналист Александр Дегтярев. Он разместил в своем Facebook разместил фото таблички, на которой остановка «Гастроном» называется «st. Gastronom», что можно перевести как «святой гастроном».
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В другом месте фамилию заслуженного артиста СССР, выдающегося хореографа Михаила Годенко написали «Гаденко».
Еще более позорные ошибки на плакатах ко Дню Победы в мае прошлого года возмутили жителей Кургана. На них «Брестскую» крепость написали без второй «с», а в «обороне» появилась вторая «н».