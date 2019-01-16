Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финскую журналистку возмутила «одержимость» россиян к проветриванию 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Финская журналистка Анна-Лена Лаурен, которая является московским корреспондентом шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet, возмутилась "одержимостью проветривания" у россиян, а также упрекнула их за расточительное использование энергии.
"В московском офисе. На улице минус, коллеги открывают окно, так что все сидят и трясутся (а отопление работает, и вся энергия тратится впустую). Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно надо проветривать", — написала Лаурен в своем Twitter.
Ранее финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat также раскритиковал россиян за расточительное, по его мнению, использование энергии и заявил об игнорировании ими проблемы глобального потепления.
Последние новости
"Тебя не накормят!" Учителя в Челнах не пустили школьника в столовую Новогодний подарок от властей: украинцам предложили сжечь свои дома Крокодил съел биолога во время кормления
Общество , Видео , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде обвинили США в выжимании «соков» из Украины30
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате12
Приехавшую на вызов «скорую» закидали камнями7
Глюк'oZа закрыла грудью униженного Малахова17
Путин раскрыл подробности переговоров с США по ДРСМД11
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение