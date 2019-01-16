Финскую журналистку возмутила «одержимость» россиян к проветриванию

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен, которая является московским корреспондентом шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet, возмутилась "одержимостью проветривания" у россиян, а также упрекнула их за расточительное использование энергии.

"В московском офисе. На улице минус, коллеги открывают окно, так что все сидят и трясутся (а отопление работает, и вся энергия тратится впустую). Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно надо проветривать", — написала Лаурен в своем Twitter.

Ранее финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat также раскритиковал россиян за расточительное, по его мнению, использование энергии и заявил об игнорировании ими проблемы глобального потепления.