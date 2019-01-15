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В пермской семье поселились сурикаты 

Рамблер 20 минут назад
Пермские сурикаты Марго и Гоша стали звездами Интернета, экзотических зверят взяли на воспитание Полина и Евгений Урджумовы. Девушка подрабатывала в контактном зоопарке, где и познакомилась со своими будущими питомцами. И теперь сурикаты стали настоящими любимцами семьи. По мнению владелицы, эти маленькие животные крайне социальны и привязываются к людям, при этом поведение сурикатов не всегда идеально, хозяева признают их бесята могут легко свести с ума. У Марго и Гоши есть своя страница в Instagram, где публикуются их фото в роскошных нарядах.
Общество , Видео , Другое
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