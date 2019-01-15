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Австралийке «накрасили» губы бриллиантами 

Рамблер 57 минут назад
Бриллиантовые губы австралийской модели Чарли Октавии попали в Книгу рекордов Гиннесса. Макияж из драгоценных камней создали с помощью черной матовой помады и средства для накладных ресниц. Улыбка со 126 бриллиантами, стоимостью в полмиллиона долларов, создавалась специально для мирового справочника о достижениях человека, а после фиксации рекорда, камни аккуратно удалили и поместили обратно в хранилище. Ранее сообщалось, что звезда американского ток-шоу Ким Кардашьян украсила себя бриллиантами — она использовала инкрустированные накладки для зубов, назвав их «новыми грилзами». Не все поклонники светской львицы оценили ее роскошные зубы, некоторые сочли украшения отвратительными.
Общество , Видео , В мире , Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
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