Австралийке «накрасили» губы бриллиантами 

Бриллиантовые губы австралийской модели Чарли Октавии попали в Книгу рекордов Гиннесса. Макияж из драгоценных камней создали с помощью черной матовой помады и средства для накладных ресниц. Улыбка со 126 бриллиантами, стоимостью в полмиллиона долларов, создавалась специально для мирового справочника о достижениях человека, а после фиксации рекорда, камни аккуратно удалили и поместили обратно в хранилище. Ранее сообщалось, что звезда американского ток-шоу Ким Кардашьян украсила себя бриллиантами — она использовала инкрустированные накладки для зубов, назвав их «новыми грилзами». Не все поклонники светской львицы оценили ее роскошные зубы, некоторые сочли украшения отвратительными.