Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост «ВКонтакте»

Невский районный суд Петербурга во вторник прекратил производство по уголовному делу в отношении местного жителя Эдуарда Никитина , которого следствие просило направить на принудительное лечение за публикацию в соцсети "ВКонтакте" политического анекдота и карикатуры, признанных экстремистскими. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Эдуарда Никитина", — сказано в сообщении.

Ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ заявила сторона государственного обвинения, в связи с изданием нового закона, улучшающего положение подсудимого. Согласно с Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ в ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии"), вменяемое Никитину деяние может быть наказано только в случае, если аналогичные действия были совершены фигурантом ранее в течение одного года.

Ранее сообщалось, что свою вину Никитин не признал. Следователи сочли политический анекдот и карикатуры Никитина в социальной сети "ВКонтакте", которые были опубликованы в 2015 году, экстремистскими и возбудили дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Кроме того, изначально в суд следствие вышло с ходатайством о направлении Никитина на принудительное амбулаторное лечение.