Россиянам напомнили правила купания на Крещение

«Известия» В преддверии крещенских купаний врачи составили список рекомендаций для людей, которые собираются окунуться в ледяную прорубь, сообщают

Особенно аккуратно к погружению в православную купель нужно подходить новичкам. Медики говорят, что перед тем, как раздеться, необходимо сделать разминку. Затем, скинув одежду, нужно немного остыть и только потом можно заходить в воду. Врачи не рекомендуют находиться в ледяной проруби больше 2 минут. Новички и вовсе должны ограничиться временем в 10-15 секунд. Также людям, впервые участвующим в крещенских купаниях, не стоит нырять в воду с головой.

«На фоне такого моржевания могут обостриться хронические болезни, может развиться острое состояние пневмонии», — рассказывает врач-терапевт Амина Кузьмина.

По словам экспертов, перед тем как принимать решение окунуться в прорубь, не лишним будет пройти обследование у кардиолога. Проблемы с сердцем могут возникнуть даже у тех, кто никогда на него не жаловался.

«Если это человек среднего возраста, если он не знает, есть ли у него высокое давление, какой у него уровень холестерина, у такого человека могут быть бляшки в сосудах сердца, которые не дают пока о себе знать», — цитирует РЕН ТВ слова кардиолога Оксаны Дикур.

По её словам, в таких случаях не исключены самые трагичные последствия в виде инфаркта миокарда.

После выхода из воды врачи советуют растереть тело махровым полотенцем, снова сделать несколько физических упражнений, затем быстро одеться. Пить алкоголь ни до, ни после обряда медики не рекомендуют.