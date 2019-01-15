«Воздух сделать платным»: россиянам придумали еще один налог

Ассоциация российских предпринимателей предложила ввести налог в размере 500 рублей за выезд с территории РФ . По их мнению, это будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране. Впрочем, эта идея не встретила одобрения ни в Госдуме , ни в Ростуризме , ни в Ассоциации туроператоров России

Российские предприниматели предложили взимать налоги за выезд за пределы страны. По их мнению, он должен составлять 500 рублей и для иностранцев, и для россиян.

Соответствующее обращение ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ направила на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко Вячеслава Володина , а также главы Ростуризма Олега Сафонова. В нем говорится, что вопросы развития внутреннего туризма в непростой международной обстановке приобретают «особую актуальность».

Бизнесмены подчеркнули, что в настоящее время существуют «уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».

Документ, подписанный президентом организации Рахманом Янсуковым, есть в распоряжении РИА «Новости»

Впрочем, данное предложение не вызвало одобрения. В частности, его не оценили в Госдуме.

Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

«Привлечение финансовых средств на развитие туризма в России не должно проводиться за счет дополнительных сборов с наших граждан. Эксперимент с курортным сбором в ряде регионов — тому подтверждение. Любой новый налог — это нагрузка на семейный бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обществе, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше не станет», — объяснил Дегтярев ТАСС.

Он считает, что развитию въездного и внутреннего туризма может способствовать создание льготных условий для инвесторов, правильная работа с собственниками бизнеса, «экономика свободного времени» и получение отчислений в бюджеты всех уровней.

В этом его поддерживает экс-глава подкомитета Госдумы по туризму, первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и конституционному законодательству Михаил Емельянов

«Я против такого налога. Если предположить, что его введут, результат будет такой же, как курортный сбор. Эффекта от него мало, с точки зрения развития туризма, а шуму, негативного восприятия много», — сказал он ТАСС.

Емельянов считает, что еще один налог не принесет больших финансовых поступлений, зато с социальной точки зрения — «наоборот, градус повысит».

«Зачем вводить еще один сбор, который только усилит социальную напряженность?» — отметил депутат.

Идею не поддержало также и Федеральное агентство по туризму. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Ростуризма Андрей Монаков.

«Ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж», — объяснил Монаков позицию Ростуризма.

Он подчеркнул, что реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами. По словам советника главы Ростуризма, искусственное ограничение конкуренции может лишь негативно повлиять на совершенствование сервиса внутри страны. К тому же это может привести к росту цен на продукты отечественного туризма, заключил он.

Инициатива обложить россиян и иностранцев налогом на выезд из страны не пришлась по душе и генеральному директору Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрию Горину . Свое мнение он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Он признал, что внутренний туризм в России сейчас действительно нуждается в поддержке, отмене налогов и введении льгот. Но сборы за выезд из страны не приведут к ожидаемым результатам, уверен он.

«В этой ситуации только здоровая конкуренция между всеми направлениями приведет к увеличению количества туристов», — отметил Горин.

В то же время в Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что для возрождения внутреннего туризма рациональным было бы максимально освободить отрасль от налогов и сборов, чтобы дать ей возможность окрепнуть.

«Курортный сбор, повышение НДС, теперь еще и по 500 рублей за выезд из страны. Не много ли для россиян? Тем более что, по всем исследованиям, их покупательная способность снижается. Полагаю, сами инициаторы очередного побора не верят, что их предложение будет принято. Зато прежде никто и не слышал о существовании такой организации, а теперь все будут знать», — обратила внимание она.

Предложение о введении такого налога возмутило и телеведущего Владимира Соловьева . «Воздух, воздух надо делать платным», — написал телеведущий в своем твиттере.

Он также посоветовал инициативным предпринимателям «перечитывать Джанни Родари».