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Екатеринбургский водитель выиграл в лотерею 500 миллионов рублей 

Газета.Ru + ещё 5 36 минут назад
Фото: ТАСС
Водитель из Екатеринбурга стал мультимиллионером, выиграв полмиллиарда рублей в новогоднем тираже лотереи, передает РИА "Новости".
Сообщается, что 35-летний победитель лично приехал в Москву, чтобы забрать свой выигрыш. Мужчина планирует потрать деньги на ипотеку, путешествия и благотворительность.
Победитель также рассказал, что его семья уже много лет участвует в государственных лотереях, в основном билеты покупались перед праздниками. Выигрыш семья получила, благодаря тому, что обменяла другой лотерейный билет.
"Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет. Мы все забывали пойти получить выигрыш, но перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый", — отметила жена победителя.
Кроме того, другим обладателем 500 млн рублей стал житель Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что дважды выигравший в лотерею американец увидел правильные комбинации во сне.
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Общество , РИА Новости , Екатеринбург , Москва
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