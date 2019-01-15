Екатеринбургский водитель выиграл в лотерею 500 миллионов рублей

Сообщается, что 35-летний победитель лично приехал в Москву , чтобы забрать свой выигрыш. Мужчина планирует потрать деньги на ипотеку, путешествия и благотворительность.

Победитель также рассказал, что его семья уже много лет участвует в государственных лотереях, в основном билеты покупались перед праздниками. Выигрыш семья получила, благодаря тому, что обменяла другой лотерейный билет.

"Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет. Мы все забывали пойти получить выигрыш, но перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый", — отметила жена победителя.

Кроме того, другим обладателем 500 млн рублей стал житель Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что дважды выигравший в лотерею американец увидел правильные комбинации во сне.