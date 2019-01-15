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Как «законно» опоздать на работу из-за транспортных коллапсов 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В связи с временным закрытием участка метро между станциями «Окружная» и «Селигерская» из-за поступления на линию воды, сотни москвичей опоздали на работу. Как снять претензии работодателей, получив официальное подтверждение инцидента, сообщает «Москва 24».
По словам автора статьи, авария или нарушение расписания на транспорте является уважительной причиной опоздания на работу. Впрочем, в этом случае руководство может запросить официальное подтверждение инцидента. Устно обстоятельства происшествия могут рассказать сотрудники справочного бюро московского метрополитена. Если начальник не верит на слово, опоздавший работник может получить письменное подтверждение на официальном бланке Московского метрополитена в управлении организации, предъявив удостоверение личности.
Впрочем, издание напоминает, что в Трудовом кодексе РФ нет понятия «опоздание на работу». Договор с сотрудником может быть расторгнут в одностороннем порядке, если человек не явился на место службы через четыре часа после начала рабочего дня без уважительной причины или неоднократно уклонялся от выполнения своих обязанностей.
Если в случае ЧП пассажир метро опоздал на поезд или самолёт, то он вправе потребовать полного возмещения ущерба. Для этого необходимо написать заявление о компенсации на имя начальника метрополитена и приложить документы, подтверждающие требования.
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