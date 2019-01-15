Украинцы станут жителями России по упрощенной схеме

Депутаты Госдумы во вторник, 15 января, приняли в первом чтении законопроект, направленный на решение проблем граждан России , которые направили в посольство Украины заявление о выходе из имеющегося у них украинского и желают поступить на муниципальную службу и государственную службу РФ.

КПРФ. Поправки в Закон «О гражданстве РФ» ранее в Госдуму внесла группа депутатов от фракций «Единая Россия»

Законопроектом, в частности, предлагается установить, что «гражданин Украины, приобретший гражданство России и получивший документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, признаётся на территории Российской Федерации лицом, не имеющим украинского гражданства, на основании добровольного волеизъявления, если он направил заявление об отказе в соответствующий полномочный орган».

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что на сегодняшний день проблема заключается в том, что бывший гражданин Украины не может быть принят на госслужбу по причине двойного гражданства. По действующему законодательству исключительно заявления о выходе из гражданства Украины недостаточно, необходимо получить от украинских властей подтверждение, однако, как правило, этого не происходит. Законопроект предлагает решить эту проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме, без подтверждения с украинской стороны, сказал парламентарий.

Со своей стороны депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») уточнил News.ru, что законопроект касается такого момента — наш гражданин может уведомить, что у него есть возможность (после отмены гражданства Украины) занимать госдолжности в России.