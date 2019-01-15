Глава Росмолодежи рассказал о своем позитивном отношении к рэпу

Не стоит запрещать рэп-культуру, если творчество в этом стиле не нарушает российское законодательство, заявил РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев в кулуарах Гайдаровского форума.

"К рэпу очень позитивно отношусь", — рассказал Бугаев.

"Вы знаете, все, что не запрещено законом Российской Федерации , это, соответственно, разрешено. Если нарушения закона прямого не происходит, не происходит агитации за какие-то экстремистские идеи или за какие-то иные запрещённые законом вещи, то, безусловно, запрещать, закрывать и разгонять мы не можем и не должны", — заявил он.

Он отметил, что внимание людей еще больше приковывается к теме, если ее запрещают.

"Здесь надо просто понимать, что нужно не запрещать, а нужно пользоваться новыми способами коммуникации, новыми методами работы, продвигать свои взгляды, какие-то вещи, которые мы бы хотели внедрить в миропонимание, мироощущение наших молодых сограждан именно в эту среду", — добавил Бугаев.

Отвечая на вопрос, нравится ли ему рэп-культура, глава Росмолодежи сказал, что относится к ней очень позитивно и положительно, "потому что в каждом направлении музыки есть совершенно разные исполнители".

"Мы ни в коем случае не имеем права смешивать тех, кто делает те или иные запрещённые вещи с точки зрения законодательства опять же, с музыкантами и исполнителями, читающими рэп. Например, в прошлом году на форуме "Таврида" на нескольких сменах присутствовало большое количество молодых исполнителей, которые являются неотъемлемой частью хип-хоп культуры", — добавил Бугаев, подчеркнув, что агентство и дальше планирует активно работать с этим направлением.