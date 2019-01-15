Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил президента Российской академии художеств Зураба Церетели высшей ведомственной наградой — серебряным знаком "За вклад в российскую культуру". Награждение прошло во время празднования юбилея Церетели, которому 4 января исполнилось 85 лет, на заседании президиума академии во вторник, передает корреспондент ТАСС

"Зураб Константинович, я хотел бы вам символически в качестве подарка преподнести высшую ведомственную награду Министерства культуры — серебряный знак "За вклад в российскую культуру", очень редкий знак. Их было 185 за всю историю Министерства культуры. Хочу пожелать счастья вашей прекрасной семье, здоровья и еще много самых разных, прекрасных картин и памятников", — сказал Мединский.

Он отметил, что Церетели не просто талантливый художник, выдающийся организатор в сфере культуры, "но и, наверное, самый гостеприимный в мире человек".

"Мы все знаем фантастическое радушие Зураба Константиновича. И то, что сегодня в узком кругу друзей, единомышленников, соратников вы отмечаете свой юбилей, не отрываясь от производственного процесса, фактически не уходя с рабочего места, это почерк настоящего мастера, Зураб Константинович", — добавил министр.

Ранее Церетели рассказывал в интервью ТАСС, что в день юбилея будет работать над памятником мореплавателю Христофору Колумбу в Пуэрто-Рико. После новогодних праздников он намеревался вернуться в Москву и устроит праздник для коллег в Академии художеств.

О мастере

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузия). В 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году поступил на работу в Институт этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х — начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве.

В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980-е он — главный художник МИД СССР, в 1980 году — главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественный руководитель строительства мемориального комплекса на Поклонной горе (Москва), с 1995 года — главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств. Широкое международное признание получили монументальные скульптуры Церетели — "Счастье детям всего мира" (Брокпорт, штат Нью-Йорк, 1979), композиция "Добро побеждает зло", (перед зданием ООН , Нью-Йорк, США, 1990), монументальная композиция, посвященная Христофору Колумбу, "Рождение Нового Человека" (Испания, Севилья 1995), памятник Н. В. Гоголю (Рим, Италия, 2002), статуя Святого Николая Чудотворца (Бари, Италия, 2003) и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов — первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии. Творчество художника отмечено высокими званиями и наградами разных стран мира.