ОНФ проводит опрос о газовом оборудовании в приложении «Народный контроль»

Общероссийский народный фронт в мобильном приложении "Народный контроль" проводит опрос, в котором респонденты могут рассказать о безопасности газового оборудования в своих домах, полученные результаты будут направлены в правительство РФ , сообщает пресс-служба ОНФ.

"Респонденты могут выразить свое мнение относительно безопасности оборудования, которым пользуются граждане в своих домах, и какие меры следует предпринять для предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с газом. Полученные результаты эксперты ОНФ используют при подготовке предложений по усилению безопасности в этой сфере и направят в правительство РФ", — говорится в сообщении.

Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек. А в понедельник, 14 января, произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, пять человек погибли.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина считает, что спасти немало человеческих жизней в случае аварийной ситуации могли бы специальные сигнализаторы газа. "Однако установить такой прибор может себе позволить не каждая семья. Опрос ОНФ как раз и поможет выяснить мнение граждан — готовы ли они к дополнительным расходам ради собственной безопасности", — приводит пресс-служба слова Калининой.

ОНФ отмечает, что нередко получает жалобы на то, что по факту проверки газового оборудования в домах и квартирах либо не проводятся, либо проводятся формально или в неудобное время. Кроме того, нередки случаи, когда договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования вообще не заключаются, отмечают в ОНФ.

Калинина добавила, что в ходе опроса в мобильном приложении ОНФ респонденты также смогут сообщить, проводились ли в доме газовые проверки, что и когда проверяли, согласовывали ли дату и время проверки и указать, какие меры помогут повысить ответственность управляющих организаций и собственников, а также предотвратить аварии.