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Лекарства для диких животных оплатит государство 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Государство будет совместно с бизнесом, заключившим охотхозяйственные соглашения, проводить мероприятия по защите диких животных от болезней. А закупать лекарства предлагается за государственный счёт. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии Ивана Валентика, законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда, указавшего на неопределённость нормативного регулирования в области защиты охотничьих ресурсов от болезней.
В настоящее время неясно, кто должен приобретать лекарства для проведения противоэпизоотических мероприятий по ветеринарной защите зверей. Закон о ветеринарии устанавливает, что это полномочия Российской Федерации, но при этом закон об охоте утверждает, что проводить эпизоотические мероприятия обязаны юрлица, заключившие охотхозяйственные соглашения.
Законопроект предлагает изложить соответствующую статью закона об охоте в новой редакции. К мероприятиям по защите диких животных относят профилактические, диагностические мероприятия, а также установление карантина в случае необходимости. Защитой охотничьих ресурсов, в соответствии с инициативой, будут заниматься как государство, так и бизнес.
По словам члена Комитета Госдумы по природным ресурсам Максима Щаблыкина, защита охотничьих ресурсов от болезней должна осуществляться в соответствии с двумя законами — об охоте и о ветеринарии. При этом устанавливается, что обеспечение лекарствами будет производиться за счёт бюджетных средств. Комитеты Госдумы по природным ресурсам и по аграрным вопросам поддерживают концепцию законопроекта.
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Общество , Госдума
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